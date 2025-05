Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 117,40 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 117,40 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 117,90 EUR. Bei 116,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.880 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,90 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 78,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

