Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Scout24 zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 117,20 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 117,20 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 117,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 115,90 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.119 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 117,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,60 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 65,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,93 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

