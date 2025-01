Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag stabil

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 87,65 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 87,65 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,65 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 87,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 843 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2024 markierte das Papier bei 90,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (61,76 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,54 Prozent.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,74 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

