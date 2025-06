Scout24 Aktie News: Scout24 tritt am Mittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 119,50 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 119,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 119,90 EUR. Bei 119,30 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,60 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.379 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,46 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,93 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,28 EUR je Aktie.

