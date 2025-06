Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 119,60 EUR.

Mit einem Kurs von 119,60 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,70 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 119,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 788 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 122,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2024 (65,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,90 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

