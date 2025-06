Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 118,70 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 118,70 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 117,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.526 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,03 Prozent zulegen. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,48 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,93 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

