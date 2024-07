Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 72,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 72,75 EUR zu. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.836 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 73,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,95 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 54,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,73 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Scout24 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

