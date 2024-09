Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 73,45 EUR ab.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 73,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 73,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 352 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 74,15 EUR markierte der Titel am 22.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,95 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit Abgaben von 24,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

