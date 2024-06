Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 71,20 EUR.

Mit einem Wert von 71,20 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 11:40 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Scout24-Aktie legte bis auf 71,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 71,10 EUR. Bei 71,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.844 Scout24-Aktien.

Am 23.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 53,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 25,17 Prozent Luft nach unten.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

