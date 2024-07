Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 72,80 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 72,80 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.473 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2024 bei 73,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,18 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 78,73 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

