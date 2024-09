Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 72,05 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 72,05 EUR. Bei 72,05 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57 Scout24-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,50 EUR an. Gewinne von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,39 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

