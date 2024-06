Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag tiefer

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 72,60 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 72,60 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 72,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 547 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 1,16 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 78,73 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

