Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 93,00 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 93,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 93,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.339 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (64,45 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 30,70 Prozent Luft nach unten.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 91,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

