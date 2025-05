Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 108,80 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 108,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 108,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.842 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2025 bei 108,90 EUR. Gewinne von 0,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 39,43 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

