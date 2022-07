Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,68 EUR

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 51,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,24 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.381 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 73,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,06 Prozent. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,69 EUR.

Scout24 ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 107,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 93,77 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 09.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,72 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

