Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 89,10 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 15:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 89,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 89,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 89,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.328 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 90,60 EUR markierte der Titel am 09.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 44,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,74 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

