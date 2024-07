Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 72,20 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 72,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 72,05 EUR. Bei 72,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.802 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 73,45 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (55,20 EUR). Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 30,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

