Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag billiger

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 100,80 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 100,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 100,70 EUR. Mit einem Wert von 101,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.379 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 36,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,45 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,65 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

