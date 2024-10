Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 79,10 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 79,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 79,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.640 Scout24-Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 80,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,90 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Am 30.10.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche