Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 99,10 EUR. Bei 99,40 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.475 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,53 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,96 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Scout24 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

