Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 98,05 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 98,05 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 99,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.500 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Bei 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 34,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 91,81 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

