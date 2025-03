Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 98,15 EUR ab.

Um 09:04 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,15 EUR ab. Bei 98,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 98,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.946 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 4,53 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,34 Prozent.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,81 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,30 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

