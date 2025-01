Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 90,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 90,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 90,80 EUR. Mit einem Wert von 90,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 14.977 Scout24-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,80 EUR) erklomm das Papier am 20.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,50 Prozent wieder erreichen. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,64 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 85,59 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

