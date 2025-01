Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 90,25 EUR. Bei 90,35 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 685 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2024 bei 90,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 61,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 31,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,74 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,73 EUR im Jahr 2024 aus.

