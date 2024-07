Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Scout24

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 72,65 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 72,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 72,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,95 EUR. Bisher wurden heute 14.730 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

