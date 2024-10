Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Mittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR nach oben.

Um 11:38 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 80,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.891 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 80,80 EUR markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei einem Wert von 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit einem Kursverlust von 31,34 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,49 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

