Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 71,40 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 11:42 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,40 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 71,65 EUR zu. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 71,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.805 Scout24-Aktien.

Bei 73,45 EUR markierte der Titel am 23.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,87 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 34,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,73 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Scout24 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

