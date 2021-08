Scout24-Aktie aktuell: Scout24 höher

Aktien in diesem Artikel Scout24 71,14 EUR

Die Scout24-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 71,14 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2021 (60,85 EUR).

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 74,04 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Scout24-Aktie.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

Redaktion finanzen.net