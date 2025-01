Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 90,85 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 90,85 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 90,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.541 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 93,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 32,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 86,34 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

