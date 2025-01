Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 92,25 EUR zu.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 92,25 EUR. Bei 93,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.481 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 93,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR am 09.02.2024. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 49,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,34 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück