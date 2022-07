Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Scout24 55,70 EUR

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.07.2022 16:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 55,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 56,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,38 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 56.206 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,36 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2021. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 23,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (46,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 69,72 EUR.

Am 03.05.2022 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent auf 107,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,77 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2022 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

