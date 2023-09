Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 65,68 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 65,68 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 65,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.693 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2023 markierte das Papier bei 66,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,95 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 29,78 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

