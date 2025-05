Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag um Nulllinie

Scout24 im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 108,30 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 09:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 108,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 108,60 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 108,20 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.868 Scout24-Aktien.

Am 08.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,15 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,43 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

