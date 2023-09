Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 65,74 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 65,74 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 65,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.993 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 66,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 29,84 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,02 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 08.08.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,96 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 109,70 EUR eingefahren.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

