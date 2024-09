Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 78,05 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 78,05 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 78,35 EUR. Bei 77,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.245 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,28 Prozent.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,49 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

