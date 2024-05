SDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: Diese Deutsche Wohnen SE-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Auszahlung an Aktionäre

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Wert Deutsche Wohnen SE am 06.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,04 EUR. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 16,50 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Deutsche Wohnen SE-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 18,00 EUR. Der Deutsche Wohnen SE-Anteilsschein wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Deutsche Wohnen SE-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Der Deutsche Wohnen SE-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,17 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 0,20 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Deutsche Wohnen SE-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Deutsche Wohnen SE-Aktienkurs via XETRA um 6,98 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -6,10 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Deutsche Wohnen SE-Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (LEG Immobilien, Vonovia SE (ex Deutsche Annington), HAMBORNER REIT) schneidet Deutsche Wohnen SE im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Auch in puncto Dividendenrendite schneidet die Dividenden-Aktie nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenauszahlung von 2,45 EUR und einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent.

Deutsche Wohnen SE-Dividendenvorhersage

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,22 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Deutsche Wohnen SE

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Deutsche Wohnen SE beträgt aktuell 7,145 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Deutsche Wohnen SE beläuft sich aktuell auf 0,00. 2023 setzte Deutsche Wohnen SE 1,332 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von -6,80 EUR.

