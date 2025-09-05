DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.464 +0,4%Nas21.584 +0,4%Bitcoin93.976 -1,9%Euro1,1639 -0,2%Öl67,16 -0,3%Gold3.551 -0,2%
Selenskyj: EU-Beitritt gehört zu den Sicherheitsgarantien

04.09.25 18:04 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Im Rahmen der Diskussion um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einen EU-Beitritt seines Landes gedrängt. "Unter den Sicherheitsgarantien, die wir sehen, ist eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine zwingende ökonomische, politische und geopolitische Sicherheitsgarantie", sagte Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron. Das sei bei den Gesprächen ein "gesonderter Punkt". Zuvor berieten die Unterstützerstaaten der sogenannten Koalition der Willigen in Paris.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit über dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. In der aus mehr als 30 Staaten bestehenden Koalition der Willigen wird über Formen der Unterstützung für die Ukraine gesprochen, um das Land nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss zukünftig vor einer russischen Aggression zu schützen. In den EU-Verträgen ist auch eine militärische Beistandsklausel enthalten./ast/DP/jha