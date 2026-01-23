Selenskyj will nach russischen Angriffen Flugabwehr stärken

KIEW (dpa-AFX) - Die russischen Luftangriffe in der Nacht auf die Ukraine gehörten nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den schwersten seit Wochen. "In der Nacht hat Russland unsere Regionen massiv attackiert - sie haben 370 Kampfdrohnen und 21 Raketen unterschiedlicher Typen abgefeuert", schrieb er auf Telegram. Als Reaktion bat er um schnelle westliche Hilfe bei der Stärkung der Flugabwehr.

Nach Angaben Selenskyjs wurden neben Kiew und dem Umland der Hauptstadt auch die nahe der Grenze zu Russland gelegenen Regionen Charkiw, Sumy und Tschernihiw stark beschossen. Es habe einen Toten und Dutzende Verletzte sowie erneut schwere Schäden an der Infrastruktur zur Energieversorgung gegeben. "Jeder dieser russischen Schläge gegen die Energieversorgung zeigt, dass wir mit den Flugabwehr-Lieferungen nicht zögern können". Er zähle auf eine Reaktion und die Hilfe der westlichen Partner, schrieb Selenskyj.

Zuvor hatten die Behörden der von Selenskyj genannten Gebiete schon Einschläge und Schäden gemeldet. Besonders in Kiew und Charkiw hatte der russische Beschuss mit mindestens einem Toten und mehr als 20 Verletzten fatale Folgen./bal/DP/zb