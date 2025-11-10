DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Sentix-Konjunkturindex Deutschland sinkt leicht

10.11.25 10:29 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wachstumserwartungen von Investoren für Deutschland haben sich im November leicht eingetrübt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland sank auf minus 20,4 (Oktober: minus 17,9) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 38,3 (minus 36,5) Punkte nachgab und der Erwartungsindex auf minus 0,5 (plus 2,8) Punkte. "Nach wie vor warten die Anleger vergebens auf positiven Newsflow für die deutsche Wirtschaft. Von der Politik kommen wenig Impulse, die Notenbanken warten ab", schreibt Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

Der Index des Euroraums gibt auf minus 7,4 (minus 5,4) Punkte nach. Die Lagebeurteilung sinkt auf minus 17,5 (minus 16,0) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 3,3 (plus 5,8) Punkte. "Der Euro-Wirtschaftsraum darbt weiter vor sich hin, die Zukunftsimpulse fehlen weiterhin. Gerade die Beharrlichkeit in der düsteren Lagebeurteilung dokumentiert den kontinuierlichen Schrumpfungsprozess. Zwischenzeitliche Hoffnungsimpulse (wie im Frühjahr und Sommer 2025) verpuffen im Eiltempo", konstatiert Hussy.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 04:30 ET (09:30 GMT)