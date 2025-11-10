Nagelsmann bangt um BVB-Profi Schlotterbeck: 'Sieht nicht optimal aus'
Werte in diesem Artikel
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bundestrainer Julian Nagelsmann bangt um den Einsatz von Nationalspieler Nico Schlotterbeck in den entscheidenden beiden letzten WM-Qualifikationsspielen. "Das ist über Nacht schon dick geworden, sieht nicht ganz optimal aus", sagte Nagelsmanns über die Fußverletzung des Innenverteidigers von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg. Sie müssten abwarten, wie es nun weiter verlaufe.
Schlotterbeck hatte sich die Verletzung beim 1:1 auswärts in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV zugezogen. HSV-Profi Jordan Torunarigha hatte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel erwischt. "Das war schon heftig", hatte nach der Partie Dortmund-Trainer Nico Kovac betont. Schlotterbeck hatte sich mehrere Minuten behandeln lassen, dann aber weitergespielt. Er mache Torunarigha keinen Vorwurf, sagte er.
Erst in Luxemburg, dann in Leipzig gegen die Slowakei
Die DFB-Auswahl spielt am Freitag auswärts (20.45 Uhr/RTL) gegen den punktlosen Gruppenletzten Luxemburg. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) kommender Woche trifft die Mannschaft von Nagelsmann in Leipzig auf die Slowakei. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern vor den punktgleichen Slowaken und Nordirland (6 Punkte) an./jmx/DP/men
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen