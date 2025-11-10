BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 3,33 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 3,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,33 EUR. Mit einem Wert von 3,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.597 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 19,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,67 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 107,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 107,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

