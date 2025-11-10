BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,31 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 3,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.742 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 19,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 107,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 107,33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,015 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

