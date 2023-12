Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 25,83 GBP.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,96 GBP zu. Bei 25,79 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.121.080 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 27,93 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 8,13 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 16,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,52 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 76.350,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

