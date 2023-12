Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 25,40 GBP.

Um 15:52 Uhr rutschte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 25,40 GBP ab. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,05 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 25,28 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.114.666 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 9,98 Prozent Luft nach oben. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,52 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 76.350,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Gute Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain

Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge