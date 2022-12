Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 12:22 Uhr 0,9 Prozent. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.395 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,12 EUR ab. Mit Abgaben von 49,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre bezogen im Jahr 2018 über eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,61 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,46 Prozent auf 95.749,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

