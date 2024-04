Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag gefragt

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 28,77 GBP.

Um 09:06 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,77 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 28,83 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,69 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279.712 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,52 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 22,14 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,46 GBP an.

Am 01.02.2024 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 78.732,00 USD in den Büchern – ein Minus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 101.303,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,88 USD fest.

