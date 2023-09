Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt im London-Handel bei 26,04 GBP.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 26,04 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,10 GBP aus. Bei 25,80 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,92 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.622.305 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,26 GBP) erklomm das Papier am 22.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich schwächer

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Mittag schwächer