Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagmittag in Rot

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 25,64 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 25,64 GBP nach. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,59 GBP. Bei 25,69 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 931.976 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,65 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

