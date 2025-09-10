DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.604 +0,2%Euro1,1698 ±-0,0%Öl67,34 -0,4%Gold3.633 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Tesla-Aktie vor dem Aus? Deshalb könnte der 30. September ein entscheidender Wendepunkt sein Tesla-Aktie vor dem Aus? Deshalb könnte der 30. September ein entscheidender Wendepunkt sein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shoulder Innovations: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.09.25 06:35 Uhr

Shoulder Innovations präsentierte in der am 09.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shoulder Innovations ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Shoulder Innovations hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung