Shoulder Innovations: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shoulder Innovations präsentierte in der am 09.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shoulder Innovations ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Shoulder Innovations hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net