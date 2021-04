Amazon-Aktie gefragt: Mitarbeiter stimmen gegen erste US-Gewerkschaft bei Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.814,50 EUR

Auch wenn die Auszählung der Stimmen am Freitag noch andauerte, ist bereits klar, dass die Mehrheit der Beschäftigten in Bessemer im Bundesstaat Alabama sich gegen die Initiative der Arbeitnehmervertretung entschieden hat. Dem letzten Stand nach waren von insgesamt 3215 abgegebenen Stimmen 1608 gegen den Anschluss an die US-Handelsgewerkschaft RWDSU.

Damit hätte der Konzern von Multimilliardär Jeff Bezos die historische Wahl für sich entschieden und den ersten US-Standort mit einer Arbeitnehmervertretung in seiner rund 27-jährigen Geschichte verhindert. Die RWDSU kündigte jedoch an, dass Ergebnis anzufechten und warf Amazon vor, ein "kaputtes Wahlsystem" für sich ausgenutzt zu haben. Die Gewerkschaft hatte damit geworben, sicherere Arbeitsbedingungen und faire Arbeitgeberleistungen zu erstreiten.

Die Amazon-Aktie kann im NASDAQ-Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 3.343,96 US-Dollar zulegen.

BESSEMER (dpa-AFX)

